Электрочайник Polaris PWK1765CA 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый/черный

Цена без НДС, руб.
1616,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Polaris
Подробные характеристики
Объем (мл): 1700
Терморегулятор: Да
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Подсветка: Нет
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Индикация уровня воды: Да
Фильтр от накипи: да
Материал фильтра: синтетический
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.7 метр
Блокировка крышки: Нет
Цвет: серебристый
Вращение на 360 гр: Да
Материал: металл
Отсек для сетевого шнура: Да
Размер: 180x200x230 мм
Вес: 0.94 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай