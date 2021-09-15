Электрочайник Polaris PWK1765CA 2200ВТ 1.7Л закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый/черный

Характеристики

Торговая марка: Polaris Подробные характеристики Объем (мл): 1700 Терморегулятор: Да Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Индикация уровня воды: Да Фильтр от накипи: да Материал фильтра: синтетический Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.7 метр Блокировка крышки: Нет Цвет: серебристый Вращение на 360 гр: Да Материал: металл Отсек для сетевого шнура: Да Размер: 180x200x230 мм Вес: 0.94 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай