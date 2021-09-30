Дверь межкомнатная индивидуального изготовления однопольная глухая с повышенной звукоизоляцией МДФ шпон орех американский 2030х950х48ММ комплектация: дверная коробка , комплект наличников 4ШТ,(3000ММ-100ММ), фрамуга 2ШТ(1140ММ-950ММ), доборные планки на проем до 550ММ(комплект), замок Abloy EL560 (55/24), кабель Abloy EA218, врезной кабельный кронштейн Abloy EA280, дверная ручка DL040 или аналог, скрытые петли KUBICA 7080 3ШТ, порог Sipam , дверной доводчик Dorma ITS 96, геркон ИО-102

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная индивидуального изготовления однопольная глухая с повышенной звукоизоляцией МДФ шпон орех американский 2030х950х48ММ комплектация: дверная коробка , комплект наличников 4ШТ,(3000ММ-100ММ), фрамуга 2ШТ(1140ММ-950ММ), доборные планки на проем до 550ММ(комплект), замок Abloy EL560 (55/24), кабель Abloy EA218, врезной кабельный кронштейн Abloy EA280, дверная ручка DL040 или аналог, скрытые петли KUBICA 7080 3ШТ, порог Sipam , дверной доводчик Dorma ITS 96, геркон ИО-102- Двери, их коробки и пороги деревянные