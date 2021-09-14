Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки