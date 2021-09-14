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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Мотоблок Briggs&Stratton МБ Компакт 6.5ЛС 3.1Л с двигателем B&S CR950

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    Цена
    от 47970
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      76440c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      70680c НДС
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      20.0
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      70670
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      0
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      70670c НДС
    • ООО " НАВИГАТОР С"
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      56000
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67200
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      67200c НДС
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      20.0
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      64344
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
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      64344c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      63600
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      63240
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
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      63240c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51062
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61274,4
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      61274,4c НДС
    • ООО «КОМПЛЕКТЦЕНТР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      59904
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЕВРОТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52500
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      52500c НДС
    • ООО "УРАЛ-РЕЗЕРВ"
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      Цена без НДС, руб.
      40918,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      49102,2
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      49102,2c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Марка двигателяBriggs&Stratton ДвигательCR950 Мощность, л.с. (кВт)6,5 (4,8) Рабочий объем, см3208 Топливный бак, л3,1 Количество передач2+1 Расход топлива, л/час1,75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
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      47988c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
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      39990
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47988
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
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      0
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      47988c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47970
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
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      0
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    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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