Опрыскиватель бензиновый Patriot PT420 WF-12 1.3КВТ 3Л/МИН пластмасса 14Л 4М с двухтактным двигателем

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель бензиновый Patriot PT420 WF-12 1.3КВТ 3Л/МИН пластмасса 14Л 4М с двухтактным двигателем- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве