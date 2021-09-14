Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Характеристики

Характеристики Тип продукта Фильтр под мойку Вода для фильтрации Водопроводная вода Производительность (л/сут) 200. Объем бака (л) 12 Смеситель в комплекте Да Срок службы картриджа Картриджи - от 1 года, мембрана от 1-1,5 года. Зависит от состава исходной воды. Страна производства Россия Гарантия (лет) 3.