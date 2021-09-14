Характеристики

Светильник–ночник в виде звезды. Днем может быть самостоятельным предметом декора детской или игровой комнаты, а ночью использоваться как ночник. Хорошо освещает помещение и не слепит глаза. Выполнен из экологически чистых материалов. Светильник можно поставить на полку или разместить на стене. работает от 2 батареек типа АА (батарейки не входят в комплект); мощность 3 Вт; световой поток 30 Лм.РАЗМЕРЫ 27х27х2,7 см