Сабо Факел для персонала гостиниц, больниц и работы в бытовых помещениях 35-41 белые натуральная кожа/ ПВХ регулировка ремешка в двух плоскостях 87479523

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сабо Факел для персонала гостиниц, больниц и работы в бытовых помещениях 35-41 белые натуральная кожа/ ПВХ регулировка ремешка в двух плоскостях 87479523- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической