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    Главная / Торговый портал / Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) / Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос- Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
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    Багет универсальный для изображения 300х400ММ двойной, профиль коробочка 384х484ММ дерево морилка коричневый/орех стекло 2ММ, задник картон серый, проклейка защитной лентой, подвесы петли, стальной трос

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21240
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРЕМИУМ ПРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21240
      Спецификация
      Распиловка и строгание древесины
      Характеристики
      Размеры: 30*40см, внутренний. Внешний багет: коробочка шириной 20 мм, высотой 32 мм. Профиль коробочка, стиль современный, вид покрытия морилка, цвет коричневый, страна производитель Россия. Внутренний багет: профиль классический не декоративный, стиль современный, шириной 31 мм, высотой 20 мм. Цвет орех. Размер внутренний рамы для изображения 300х400 мм. Габаритный размер рамы 384х484 мм. Стекло устанавливается между внешним и внутренним багетом, стекло обычное 2 мм. Задник картон серый, проклейка защитной лентой. Подвесы петли + стальной трос.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21240c НДС

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