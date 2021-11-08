Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС М Экотон-5 светодиодный в комплекте с ЗУ IP54 УХЛ 1 1.5ВТ 2ExemllT5X черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "ПКФ "ЭКОТОН" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС М Экотон-5 светодиодный в комплекте с ЗУ IP54 УХЛ 1 1.5ВТ 2ExemllT5X черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "ПКФ "ЭКОТОН" Россия- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки