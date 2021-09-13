Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Сплавы медные необработанные / Припой на медной основе медно-фосфорный Harris H-0 5% пруток квадратный 50ММ 0.005КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на медной основе медно-фосфорный Harris H-0 5% пруток квадратный 50ММ 0.005КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на медной основе медно-фосфорный Harris H-0 5% пруток квадратный 50ММ 0.005КГ- Сплавы медные необработанные
    2
    Припой на медной основе медно-фосфорный Harris H-0 5% пруток квадратный 50ММ 0.005КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 246
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      695
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      695
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Артикул: ХАРРИС-H-0 5 гр Производитель: Harris Традиционно медно-фосфорный припой применяют для пайки медных трубок холодильников и кондиционеров, используя газо-пламенный нагрев. Состав припоя: медь-основа, фосфор 7,1% Температура солидуса: 643°C Температура ликвидуса: 782-791°C Температура пайки: 732-816°C Цвет: блестящий, характерный медный Упаковка 3 прутка длиной по 5см. Вес 3-х прутков 5гр. Технические параметры Диаметр припоя, мм пруток Состав cu93p7 Вес, г 5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      695c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      205
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      246
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      246c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21,44
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25,73
      Спецификация
      Добыча и обогащение медной руды
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25,73c НДС

    Похожие товары

    Припой на медной основе Медно-цинковый П 21 Лента 0,4-1,0ММ применяется меди, медных сплавов, никеля, медно-никелевых сплавов и стали ТУ 48-21-843-87 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе медно-фосфорный ПМФОЦР-6-4-0.03 пруток 4ММ ТУ 1733-005-17228138-2006
    Сплавы медные необработанные
    от 9600000
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 9 Пруток 1,6-3ММ используется для пайи меди, нейзильбера, латуни, бронзы ГОСТ 4515-93 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 9 Пруток 4,0-6,0ММ используется для пайи меди, нейзильбера, латуни, бронзы ГОСТ 4515-93 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 Лента 0,4-1,0ММ предназначен для пайки металлорежущего инструмнта ТУ 48-21-299-84 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-цинковый ЛК 62-05 Пруток 4,0-6,0ММ Предназначен для пайки латуни и стали ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-цинковый ЛК 62-05 Пруток 7,0-10,0ММ Предназначен для пайки латуни и стали ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-цинковый ЛОК 59-1-0,3 Проволока 1,6-3,0ММ применяется при пайке меди, медных сплавов, латуней, стали, чугуна ГОСТ 16130-90 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе для пайки твердосплавного металлорежущего инструмента МНМц 68-4-2 Проволока 0,5-1,5ММ предназначен для пайки резцов, твердосплавного инструмента из сплавов ВК, стали ГОСТ 48-21-674-91 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФ 7 Пруток 7,0-10,0ММ применяется при изготовлении и ремонте холодильной техники, теплообменников, кондиционеров, радиаторов. ТУ 1733-025-17228138-2004 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый П 14 Чушка 420х210ММ применяется для пайки меди и медных сплавов в холодильной технике, кондиционерах, теплообменниках, смесителях ТУ 1733-008-17228138-2005 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Припой на медной основе Медно-фосфористый ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом Пруток 7,0-10,0ММ Область применения ПМФОЦр 6-4-0,03 включает себя пайку медных соединений, медных трубопроводов, кондиционеров и холодильных аппаратов. ТУ 1733-005-17228138-2006 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Сплавы медные необработанные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить