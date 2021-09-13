Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Чеченская Республика*, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика - Чувашия, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ