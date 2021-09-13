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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф для ключей KEY-300 на 300 ключей 600х355х130ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для ключей KEY-300 на 300 ключей 600х355х130ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей KEY-300 на 300 ключей 600х355х130ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки- Шкафы металлические прочие
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    Шкаф для ключей KEY-300 на 300 ключей 600х355х130ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки

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    Цена
    от 11808
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13300
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13300c НДС
    • ООО "НПО ПРОМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11808
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      КЛЮЧНИЦА KEY-300 (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 600x355x130 Вес, кг: 12,4 Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое, Размещаются стационарно на стене, в корпусе предусмотрены отверстия для крепления Изготовлены из стали 0,9 мм Оснащены металлическими крючками для навешивания ключей Ключевой замок Количество крючков для ключей - 300 шт. В комплект ключниц входят пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Чеченская Республика*, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика - Чувашия, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ
      Подробнее
      11808c НДС

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