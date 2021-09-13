Шкаф для ключей KEY-80 на 80 ключей 500х355х59ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей KEY-80 на 80 ключей 500х355х59ММ серый RAL 7038 металл 0.9ММ пластиковые цветные брелоки, рассчитанные на количество ключей и самоклеящиеся номерки- Шкафы металлические прочие