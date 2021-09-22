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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол офисный прямой Промет NT 120x70 металл ЛДСП 750х1200х700ММ белое дерево/серый RAL 9006
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол офисный прямой Промет NT 120x70 металл ЛДСП 750х1200х700ММ белое дерево/серый RAL 9006

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол офисный прямой Промет NT 120x70 металл ЛДСП 750х1200х700ММ белое дерево/серый RAL 9006- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол офисный прямой Промет NT 120x70 металл ЛДСП 750х1200х700ММ белое дерево/серый RAL 9006

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    Цена
    от 9408
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    Поставщики
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10700c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10700c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС
    • ООО "НПО ПРОМЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9408c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9408
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол NT 120x70 белое дерево/серый (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 750x1200x700 Вес, кг: 33 Цвет каркаса: серый (RAL 9006 муар металлик) Цвет столешницы: белое дерево)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9408c НДС

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    от 9889
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    Брифинг-приставка Серия Raut 1200х800х750ММ ЛДCП Дуб Девон с крашеным рамочным фрезерованным профилем из МДФ арт. RB 128
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 14641,44
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    Брифинг-приставка (венге,бук,орех) размер на выбор
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 1100
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    Брифинг-приставка Премьер 1200х800х760ММ ЛДCП венге ПР 0426
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 23300
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    Брифинг-приставка ФЕЛИКС в комплекте крепления бриф-приставки к столешнице стола из ЛДС 2ШТ 780х730х750ММ ЛДCП 25ММ орех Кромка ABS производства REHAU
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
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    Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 7215,82
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    Брифинг-приставка Delta System 718х8001200ММ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 8100
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    Брифинг-приставка Bristol 1200х700х730ММ ЛДСП/МДФ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 12131
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