Характеристики

(Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 950/1150x470x- Вес, кг: 15? крестовина, газлифт и несущий каркас изготовлены из высококачественной стали комфортная спинка и мягкое сиденье выполнены из стойкого полиуретанового материала пять лучевых опор для придания большей устойчивости высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона у стула с подлокотниками опорное кольцо для ног регулируется по высоте выдерживает до 120 кг статической нагрузки)