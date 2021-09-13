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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Стул офисный Pro Industrial металл хром полиуретан черный 950/1150х470ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стул офисный Pro Industrial металл хром полиуретан черный 950/1150х470ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный Pro Industrial металл хром полиуретан черный 950/1150х470ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    5
    Стул офисный Pro Industrial металл хром полиуретан черный 950/1150х470ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 15201
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16400
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16400c НДС
    • ООО "НПО ПРОМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12667,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15201
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      (Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 950/1150x470x- Вес, кг: 15? крестовина, газлифт и несущий каркас изготовлены из высококачественной стали комфортная спинка и мягкое сиденье выполнены из стойкого полиуретанового материала пять лучевых опор для придания большей устойчивости высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона у стула с подлокотниками опорное кольцо для ног регулируется по высоте выдерживает до 120 кг статической нагрузки)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Ингушетия*, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Чеченская Республика*, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика - Чувашия, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ
      Подробнее
      15201c НДС

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