Характеристики

СВ-15 Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 2000x850x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1922x848x434 Вес, кг: 51 Количество полок: 4 Максимальная нагрузка на полку, кг: 60 Вместимость, количество папок Корона (75мм): не менее 48 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Количество дверей: 2 Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия Предназначен для хранения большого объема документов. Изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа комплектуются ключевыми замками с ручками 5 уровней хранения (4 полки в комплекте) максимальная нагрузка на полку - 60 кг возможность установки дополнительных полок шаг установки полок - 25мм Под заказ возможна окраска передних панелей в другие цвета из палитры производителя поставляются в разобранном виде