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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр масляный JX0706P1 для двигателя TSS Diesel TDQ 12,15 4L 86х92ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр масляный JX0706P1 для двигателя TSS Diesel TDQ 12,15 4L 86х92ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр масляный JX0706P1 для двигателя TSS Diesel TDQ 12,15 4L 86х92ММ- Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания
    7
    Фильтр масляный JX0706P1 для двигателя TSS Diesel TDQ 12,15 4L 86х92ММ

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    Цена
    от 660
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      550
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      660
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      660c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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