Кресло для руководителя Easy Chair 671 TC ткань/пластик черный 44/54х47х47СМ без механизма Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 671 TC ткань/пластик черный 44/54х47х47СМ без механизма Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли