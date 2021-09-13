Шкаф для хранения средний закрытый Imago 101751 1200х770х365ММ орех ЛДСП ПВХ 2-дверный двери распашные
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения средний закрытый Imago 101751 1200х770х365ММ орех ЛДСП ПВХ 2-дверный двери распашные- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для персонала Imago
Подробные характеристики
Цвет покрытия: орех
Высота: 1200 мм
Ширина: 770 мм
Глубина: 365 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 60 мес