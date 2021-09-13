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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов / Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС- Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
    3
    Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС

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    Цена
    от 5000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КИТ"
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      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5000
      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      Установка прибора спутниковой навигации на ТС с подключением к бортовой сети
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      5000c НДС

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