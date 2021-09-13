Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф Регламент 2 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 182,73 ₽ В корзину

Ремонт системы отопления Ремонт розлива Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях Не указана В корзину

Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов от 5000 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание извещателя пожарного дымового автономного ИП 212-55СУ Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Не указана В корзину

Регулировка и настройка прожекторов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-100W IP67 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание световых приборов ламповых чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка спец. жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи) Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов Не указана В корзину

Техническое обслуживание изоляторов Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Обслуживание шлейфа тепловыми пожарными извещателями Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 218,38 ₽ В корзину

Техническое обслуживание внеплощадочных кабельных линий связи Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину