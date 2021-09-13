Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных за каждый последующий шлейф Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 182,73₽
Ремонт системы отопления Ремонт розлива
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях
Не указана
Установка с подключением к бортовой сети прибора спутниковой навигации на ТС
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
от 5000₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание извещателя пожарного дымового автономного ИП 212-55СУ
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана
Регулировка и настройка прожекторов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-100W IP67
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание световых приборов ламповых чистка внутренних и наружных поверхностей, промывка спец. жидкостями оптических поверхностей, проверка соответствия физических и технических характеристик паспортным, калибровка лампы, проверка крепежной системы, замена вышедших из строя элементов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов - техническое обслуживание корректора объема газа (замена литиевой батареи)
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Не указана
Техническое обслуживание изоляторов
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание шлейфа тепловыми пожарными извещателями Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 218,38₽
Техническое обслуживание внеплощадочных кабельных линий связи
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Не указана