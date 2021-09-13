Шкаф для ключей пенальница Меткон Мн КЛ-50П на 50 ключей ключевой 650х180х350ММ светло-серый металл

Характеристики

Подробные характеристики Вес изделия: 8.6 кг Анкерный болт в комплекте: Нет Класс взломостойкости: 0 Тип замка: ключевой С трейзером: Нет С устройством для опечатывания: Нет Цвет: светло-серый Гарантийный срок: 36 мес Наличие в салоне: нет Наличие пенала в комплекте: Да Количество мест для ключей и пеналов: 50 Материал корпуса: металл Высота: 650 мм Глубина: 180 мм Ширина: 350 мм