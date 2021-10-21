Цена без НДС, руб.
24158,33
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Bosch
Подробные характеристики
Объем: 20 литр
Мощность, Вт: 800
Тип управления: механическое/сенсорное
Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь
Конвекция: Нет
Гриль: Да
Диаметр поддона: 25.5
Автоматический разогрев: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Программирование рецептов в память: Нет
Глубина: 317 мм
Высота: 382 мм
Цвет: черный/серебристый
Ширина: 594 мм