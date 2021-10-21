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    Главная / Торговый портал / Печи микроволновые / Печь микроволновая Bosch BEL524MS0 800ВТ 20Л механическое/сенсорное 255ММ серебристый/черный 317х382х594ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь микроволновая Bosch BEL524MS0 800ВТ 20Л механическое/сенсорное 255ММ серебристый/черный 317х382х594ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Bosch BEL524MS0 800ВТ 20Л механическое/сенсорное 255ММ серебристый/черный 317х382х594ММ- Печи микроволновые
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    Печь микроволновая Bosch BEL524MS0 800ВТ 20Л механическое/сенсорное 255ММ серебристый/черный 317х382х594ММ

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    Цена
    от 26324,4
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    Единица измерения:
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    Поставщики
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      42000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      42000c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
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      27790
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33348
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      33348c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      27500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      33000c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      25900
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      31080c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      25800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30960
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      30960c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      24185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29022
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      29022c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      24158,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Bosch Подробные характеристики Объем: 20 литр Мощность, Вт: 800 Тип управления: механическое/сенсорное Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь Конвекция: Нет Гриль: Да Диаметр поддона: 25.5 Автоматический разогрев: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Программирование рецептов в память: Нет Глубина: 317 мм Высота: 382 мм Цвет: черный/серебристый Ширина: 594 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      28990c НДС
    • ООО "НПО "ПОТОК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      28800c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      23000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27600c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
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      Цена без НДС, руб.
      21937
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26324,4
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26324,4c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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