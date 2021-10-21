Характеристики

Торговая марка: Samsung Подробные характеристики Объем: 23 литр Мощность микроволн: 800 вт Тип управления: сенсорное Внутреннее покрытие: биокерамическое Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Нет Автоприготовление: Нет Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 288 мм Цвет: белый Размер: 356x489x275 мм Вес: 11.5 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Малайзия