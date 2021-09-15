Элемент фильтрующий Поток-М ФЭГ-ГК4-05 114/62/905 0.3...20МКМ 0.2МЕГАПА -60...+90ГРАД ЦЕЛЬС для очистки от механических, твердых и жидко-капельных примесей газов горючих природных и нефтяных товарных газов ТУ 383-004-54116265-2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий Поток-М ФЭГ-ГК4-05 114/62/905 0.3...20МКМ 0.2МЕГАПА -60...+90ГРАД ЦЕЛЬС для очистки от механических, твердых и жидко-капельных примесей газов горючих природных и нефтяных товарных газов ТУ 383-004-54116265-2011- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок