Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Характеристики
Натяжитель приводного ремня 11955JA10D, Nissan
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Воронежская область, Курская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Краснодарский край