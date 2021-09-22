Кресло офисное Chairman 627 ткань/пластик серый 44/54х50х45СМ без механизма с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Chairman 627 ткань/пластик серый 44/54х50х45СМ без механизма с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли