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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах / Плеер Flash Digma R3 черный 8Gb 0.8"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плеер Flash Digma R3 черный 8Gb 0.8"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плеер Flash Digma R3 черный 8Gb 0.8"- Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
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    Плеер Flash Digma R3 черный 8Gb 0.8"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1614,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6600
      Спецификация
      Производство бытовой электроники
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6600c НДС
    • ООО "ЭДЕЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5500
      Спецификация
      Производство бытовой электроники
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5500c НДС
    • ООО "ВОЛГА-ЭНЕРДЖИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1718
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2061,6
      Спецификация
      Производство бытовой электроники
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2061,6c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1650
      Спецификация
      Производство бытовой электроники
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1650c НДС
    • ООО "СМАРТИНТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1368,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1614,8
      Спецификация
      Производство бытовой электроники
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1614,8c НДС

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