Светильник светодиодный ПетроЛюкс Вектор-П-14.К1.5 200ВТ 100-305В 31000ЛМ 750х119х195ММ УХЛ1 IP67 -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС класс защиты от поражения эл. током I, группа по механическим воздействиям- М2, коэффициент пульсаций светового потока не более 1% Д, Г1, Г2, К1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный ПетроЛюкс Вектор-П-14.К1.5 200ВТ 100-305В 31000ЛМ 750х119х195ММ УХЛ1 IP67 -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС класс защиты от поражения эл. током I, группа по механическим воздействиям- М2, коэффициент пульсаций светового потока не более 1% Д, Г1, Г2, К1- Светильники и осветительные устройства