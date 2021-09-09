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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности станков для обработки металлов / Набор цанг C215.32ER 2-20ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор цанг C215.32ER 2-20ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор цанг C215.32ER 2-20ММ- Части и принадлежности станков для обработки металлов
    10
    Набор цанг C215.32ER 2-20ММ

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    Цена
    от 25646,4
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    Поставщики
    • ООО "ИНСТРУМЕНТ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37632
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45158,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      45158,4c НДС
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28255
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33906
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      33906c НДС
    • ООО "МИЛЛИОН ИНСТРУМЕНТОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21372
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25646,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      25646,4c НДС

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