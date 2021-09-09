Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 3000 мм СА1000С30Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Патрон сверлильный с ключом ПС-13 В16 1.5-13ММ
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 540₽
Ножницы портновские Fiskars Function Form нержавеющая сталь/пластик черный для шитья, квилтинга 155Г 1019198 Финляндия
Ножницы механические металлообрабатывающие
Не указана
Пресс гидравлический склеечный OR Splicer для О-колец
Прессы гидравлические
от 3550₽
Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1265 мм; Диаметр обработки над суппортом - 860 мм РМЦ - 20000 мм СА1250С200Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Комплект кулачков для пресса Finn Power P32-12
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 17310₽
Станок ленточный отрезной полуавтоматический Carif 260BSA 1.4КВТ 0.9ММ 2.45ММ
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 219000₽
Вал 3-ей оси в сборе 1М95.20.300СБ ООО "ПЗСО"
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 38760₽
Станок сверлильный Зубр ЗСС-350 0.35КВТ 220В 580-2650ОБ/МИН 13ММ 314х200ММ 16.4КГ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 13300,8₽
Станок точильный ТШ-3 3000ВТ 380В 400ММ 1410ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 110500₽
Люнет неподвижный
Станки токарные металлорежущие
Не указана