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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 25500
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      25500c НДС
    • ООО "МС-ОФИСПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      G-64N Шкаф-купе 124x42,4x147 Gamma орех Артемид/беж
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Иркутская область
      Подробнее
      Не указана

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