Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для персонала полузакрытый Gamma G-64N 1240х424х1470ММ орех артемида/бежевый ЛДСП ПВХ 2-дверный двери раздвижные (купе) ООО "МС-ОФИСПРО" Россия- Шкафы офисные деревянные
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