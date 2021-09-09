Стул офисный для посетителей с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка Foshan Nanhai Lainuo Furniture CO.,LTD

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный для посетителей с пюпитром SK-3059 металл хром ткань/сетка черный 840х450х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка Foshan Nanhai Lainuo Furniture CO.,LTD- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом