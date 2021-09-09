Секция многоместная ИЗО трехместная экокожа черная 58х177х79СМ каркас металл
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4700₽
Секция кресла Виртуоз Люкс четырехместная велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 21400₽
Секция многоместная Модель №16 трехместная из перфорированного листа с подлокотниками
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 8189,2₽
Секция многоместная Каспер четырехместная пластик RAL 2003 - оранжевый 41х43х43.7х44СМ МЕТ ООО
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 17552,5₽
Секция кресла Виртуоз Люкс велюр Алоба синий №103 подлокотник массив бука
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 16000₽
Кресло судовое штурманское натуральная кожа СКШ-2 поворотное, угол поворота 360 градусов, регулировка горизонтального движения вперед/назад 135 мм, регулировка по высоте в диапазоне от 0 до 145 мм, черного цвета
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 85833₽
Кресло ротанговое садовое с подушкой пластмасса темно-коричневый 17197853
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Кресло качели Wind ED-Wind искусственный ротанг 1950х1000ММ подвесные на стойке Flying Rattan Китай
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Диван для терассы 4SiS Kapuchino 4S-YH-C2130W-3 1700х850х810ММ двухместный искусственный ротанг Италия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Кресло для руководителя Easy Chair 589 TC 1114738 сетка/ткань/металл черное 46/54х50х50х72СМ механизм качания: Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником Китай
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 14800₽
Кресло для руководителя Футура Рома П кожа категории Люкс черный 97х68х75СМ 120КГ мультиблок с деревянными подлокотниками Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 117600₽
Кресло офисное Тайпит Chairman 281 Хром кожа COW /сетчатый акрил/металл хромированный черный 63х42х71СМ 120КГ синхронный механизм подлокотники металлические с кожаными накладками Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 56400₽