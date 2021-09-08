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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству декоративных каминов / Дымоход одностенный сталь нержавеющая 0.5х130х500ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дымоход одностенный сталь нержавеющая 0.5х130х500ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дымоход одностенный сталь нержавеющая 0.5х130х500ММ- Работы строительные по устройству декоративных каминов
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    Дымоход одностенный сталь нержавеющая 0.5х130х500ММ

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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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