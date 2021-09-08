Пост охраны на два места сэндвич, ПВХ, металл, брус, 2.45х2.45х2.45М каркас швеллер 120ММ, уголок 150х150ММ, цвет синий, половые/потолочные лаги брус 100х40ММ, внешняя отделка сэндвич RAL5005, утеплитель Базальт 100ММ (пол, стены, потолок), внутренняя отделка сэндвич RAL9003, пол - дно металл. 0.7ММ, ОСБ 18ММ, линолеум, окно глухое 2ШТ ПВХ (1.0х1.0), окно глухое с форточкой д/документов 1ШТ ПВХ (1.2х1.0), потолок ПВХ-вагонка, дверь входная металл, утепленная 1ШТ с внутренней стороны дерматин, электропроводка в кабель-канале ЕВРО (автомат 25А 1ШТ, светильник ЛЭД 2х18 1ШТ, розетки 1ШТ, выключатель 1ШТ, кабель на розетки 3х2.45, на освещение 2х1.5, кабель на клеммах), сертификат соответствия, паспорт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пост охраны на два места сэндвич, ПВХ, металл, брус, 2.45х2.45х2.45М каркас швеллер 120ММ, уголок 150х150ММ, цвет синий, половые/потолочные лаги брус 100х40ММ, внешняя отделка сэндвич RAL5005, утеплитель Базальт 100ММ (пол, стены, потолок), внутренняя отделка сэндвич RAL9003, пол - дно металл. 0.7ММ, ОСБ 18ММ, линолеум, окно глухое 2ШТ ПВХ (1.0х1.0), окно глухое с форточкой д/документов 1ШТ ПВХ (1.2х1.0), потолок ПВХ-вагонка, дверь входная металл, утепленная 1ШТ с внутренней стороны дерматин, электропроводка в кабель-канале ЕВРО (автомат 25А 1ШТ, светильник ЛЭД 2х18 1ШТ, розетки 1ШТ, выключатель 1ШТ, кабель на розетки 3х2.45, на освещение 2х1.5, кабель на клеммах), сертификат соответствия, паспорт- Здания сборные из металла