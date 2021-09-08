Гараж нежилой кадастровый номер: 21:01:030113:3165 стены кирпичные, шлакобетонные перекрытия, ж/б плиты автоматические ворота круглосуточное видеонаблюдение. Расположение: город Чебоксары ул. Ю. Гагарина, д. 37Б ГСК "Гагаринский"
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ
Здания сборные из металла
от 4755,4₽
Гараж индивидуальный стандартный 3*6м
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма квадратная 350х350х2645ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 16150₽
Блок модульный офисный трубы стальные, профнастил, брус деревянный, утеплитель 6058х2438х2700ММ дверь входная стальная-1ШТ, дверь межкомнатная-2ШТ, стеклопакет-2ШТ, розетки, светильники, выключатели
Здания сборные из металла
от 179900₽
Блок-контейнер Модуль Бокс БК-06 профлист C8 RAL 5005, профиль 120х50х3ММ, ПВХ, ЛДСП, доска 9000х2400х2600ММ конвектор отопления 1.5КВТ 3ШТ, электрика, сантехника
Здания сборные из металла
от 611151₽
Ферма ФК250 ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Ферма квадратная 350х350х2500ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 15300₽
Ферма треугольная T1000-40 для монтажа светового и звукового оборудования 1000ММ
Здания сборные из металла
от 8927,88₽
Ферма Ф-2М подиума ГОСТ Р 56434-2015
Здания сборные из металла
Не указана
Блок-бокс связи для Газопровода-отвода и ГРС-4 673.Р18.04.04.01-КР.Г металлический профиль 80х80х4ММ 09Г2С, швеллер 20П 09Г2С, стальной лист, утеплитель, сэндвич-панель 2080х2000х3100ММ дверь металлическая утепленная противопожарная
Здания сборные из металла
от 1080000₽
Ферма квадратная 350х350х740ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 6800₽