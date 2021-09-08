Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах

Характеристики

Бинт 10 см, длиной 7 м, две ватно-марлевые подушечки, булавки. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги.