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    Главная / Торговый портал / Пакеты перевязочные медицинские / Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"
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    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"- Пакеты перевязочные медицинские
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    Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"

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    Поставщики
    • ООО "НОВОТОРГ"
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      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Бинт 10 см, длиной 7 м, две ватно-марлевые подушечки, булавки. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги.
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