Пакет индивидуальный перевязочный стерильный ИПП-1 для оказания первой помощи при ранениях и ожогах ООО "ИНГАКАМФ"
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Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Бинт 10 см, длиной 7 м, две ватно-марлевые подушечки, булавки. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги.
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