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    Главная / Торговый портал / Плиты кухонные электрические / Электроплитка Aceline CP-010 1000ВТ эмаль белая 1ШТ 225х65х256ММ с поворотным механизмом переключения Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроплитка Aceline CP-010 1000ВТ эмаль белая 1ШТ 225х65х256ММ с поворотным механизмом переключения Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроплитка Aceline CP-010 1000ВТ эмаль белая 1ШТ 225х65х256ММ с поворотным механизмом переключения Китай- Плиты кухонные электрические
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    Электроплитка Aceline CP-010 1000ВТ эмаль белая 1ШТ 225х65х256ММ с поворотным механизмом переключения Китай

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    Поставщики
    • ООО "НОВОТОРГ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Закрытая спираль нагревательного элемента. эмалированное покрытие корпуса. Конфорка из качественного чугуна.
      Минимальная партия
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