Характеристики

Изготовлены по современной технологии с применением материалов для сверхнизких температур, обеспечивающих теплозащиту до –100°С. Голенище оснащено высококачественной световозвращающей лентой, имеет застежку со шнуровкой в нижней части и продежку в верхней части, которые обеспечивают удобство при ходьбе и защиту от ветра, попадания внутрь обуви снега, влаги, пыли и различных предметов.Конструкция ходового слоя подошвы включает новейшую разработку, которая гасит ударные нагрузки, обеспечивает гибкость и препятствует скольжению. Конструкция сапога является водонепроницаемой с надежной герметизацией швов соединения галоши и голенища. Сапоги комплектуются вкладными чулками из пятислойного материала и микропористыми вкладными стельками, выполняющими функцию мощного теплоизолятора.