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    Главная / Торговый портал / Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве / Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ- Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
    3
    Установка пожаротушения тонкораспыленной воды высокого давления МУПТВ-60-Г-ГВ

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    Цена
    от 99840
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      83200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      99840
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      99840c НДС

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