Столбик сигнальный для резервации отдельного парковочного места или для ограждения автостоянки передвижной парковочный СПП-76.000 СБ металл 7.6х1.5ММ 840ММ серый глянец Ral 7040 8.2КГ светоотражающие наклейки - 2ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Столбик сигнальный для резервации отдельного парковочного места или для ограждения автостоянки передвижной парковочный СПП-76.000 СБ металл 7.6х1.5ММ 840ММ серый глянец Ral 7040 8.2КГ светоотражающие наклейки - 2ШТ- Ограждения дорожные