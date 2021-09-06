Бумага для инженерных систем Lomond XL CAD&GIS Paper 1214001 1067ММ 30М A0+ 120Г/М2 для САПР и ГИС для ч/б и цв. печати 50.8ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для инженерных систем Lomond XL CAD&GIS Paper 1214001 1067ММ 30М A0+ 120Г/М2 для САПР и ГИС для ч/б и цв. печати 50.8ММ- Бумага для аппаратов и приборов