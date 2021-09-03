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    Главная / Торговый портал / Вентиляторы бытовые / Электровентилятор Tefal VF3910F0 220В бытовой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электровентилятор Tefal VF3910F0 220В бытовой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электровентилятор Tefal VF3910F0 220В бытовой- Вентиляторы бытовые
    5
    Электровентилятор Tefal VF3910F0 220В бытовой

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5040
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10500
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      10500c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "РМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5207,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6248,75
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6248,75c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4686,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5623,87
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5623,87c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5040
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5040c НДС

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