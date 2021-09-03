Завеса тепловая воздушная КЭВ-6П2212Е 6КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая КЭВ-18П4091Е 380В 18КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-H10W18-PS 220В 20КВТ 2500/2100/1700М3/Ч 1110ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тропик Т106E10 380В 6КВТ белый ТУ 4864-001-18529758-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 15360₽
Завеса тепловая Барьер ТЗ-5.1
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая с электронагревателем Тепломаш КЭВ-6П2221Е 380В 6КВТ ТУ 3468-009-14739128-2008
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Тепломаш КЭВ-9П2011Е 380В 4.5/9КВТ 800/950/1100М3/Ч 1040х300х225ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 22960,6₽
Завеса тепловая Ballu BHC-H20W45-PS 220В 41КВТ 5000/4200/3400М3/Ч 1960ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-3П1151Е 220В 2.5/5КВТ 450М3/Ч 800х195х205ММ ГОСТ 32512-2013
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 12937,5₽
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D25-T24 380В 24/12/0КВТ 5600/3300М3/Ч 2450ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая настенная горизонтальная Тепломаш КЭВ-6П3031Е
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П2012Е 380В 3/6КВТ 1100М3/Ч 1035х215х220ММ 11.6КГ 122001
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 33964₽