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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120- Изделия корзиночные и плетеные
    0
    Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120

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    Цена
    от 380
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РИО-ФОРТУНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1120,23
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1120,23
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Корзина 50л, с крышкой, для белья, материал пластик, 56*45*36 см, белая, арт.601120 ГОСТ-50962-96
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1120,23c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      380
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      380
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      380c НДС

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