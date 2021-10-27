Набор реагентов Антигена SARS-CoV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ag) стерильный одноразовый для ранней диагностики SARS-CoV-2 +1...+40ГРАД ЦЕЛЬС № РЗН 2020/11161 комплектация: тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) –20ШТ, пробирка с буфером для разведения биологического образца – 20ШТ, насадка с капельницей – 20ШТ, инструкция 1ШТ RapiGEN, Inc Южная Корея

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Антигена SARS-CoV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ag) стерильный одноразовый для ранней диагностики SARS-CoV-2 +1...+40ГРАД ЦЕЛЬС № РЗН 2020/11161 комплектация: тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) –20ШТ, пробирка с буфером для разведения биологического образца – 20ШТ, насадка с капельницей – 20ШТ, инструкция 1ШТ RapiGEN, Inc Южная Корея- Реагенты диагностические