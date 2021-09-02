Композиция новогодняя декоративная светодиодная(уличная, внутренняя) 200СМ в комплекте с блоком управления LED-CML-2-B 220В белый/ синий настройка мерцания, его интенсивности, затухания и т.д., может эксплуатироваться при больших морозах до – 500ГРАД ЦЕЛЬС IP65

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Композиция новогодняя декоративная светодиодная(уличная, внутренняя) 200СМ в комплекте с блоком управления LED-CML-2-B 220В белый/ синий настройка мерцания, его интенсивности, затухания и т.д., может эксплуатироваться при больших морозах до – 500ГРАД ЦЕЛЬС IP65- Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок