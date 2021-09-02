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    Главная / Торговый портал / Картон для фильтрующих элементов масляных и воздушных фильтров / Элемент фильтра сменный на трубогибочный станок ГТ 3ФГМ32-25М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Элемент фильтра сменный на трубогибочный станок ГТ 3ФГМ32-25М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтра сменный на трубогибочный станок ГТ 3ФГМ32-25М- Картон для фильтрующих элементов масляных и воздушных фильтров
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    Элемент фильтра сменный на трубогибочный станок ГТ 3ФГМ32-25М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2700
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12015,60
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14178,41
      Спецификация
      Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
      Характеристики
      шт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14178,41c НДС
    • ООО "АКТИВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4975
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5970
      Спецификация
      Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5970c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      780
      Спецификация
      Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      780c НДС

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