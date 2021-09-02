Бумага фильтровальная для общелабораторных работ 520х600ММ для определения количества сажи
Бумага фильтровальная лабораторная
Не указана
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ
Бумага фильтровальная лабораторная
от 336₽
Предфильтр 3М пара
Картон фильтровальный
от 285₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ БФДТ 170ММ 50ШТ
Бумага фильтровальная лабораторная
Не указана
Элемент фильтра сменный на трубогибочный станок ГТ 3ФГМ32-25М
Картон для фильтрующих элементов масляных и воздушных фильтров
от 2700₽
Бумага промокательная Grass индустриальная протирочная 24х35СМ 3.5КГ
Бумага фильтровальная различного назначения
от 1026₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ очень быстрой фильтрации для качественных анализов ФОБ-3 20-45МКМ ГОСТ 12026-76
Бумага фильтровальная лабораторная
от 266,3₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ марка "Ф" 520х600ММ 10КГ ГОСТ 12026-76 ООО МЕЛИОР XXI
Бумага фильтровальная лабораторная
от 198,24₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ Whatman Grade 41 125ММ 100ШТ 1441-125
Бумага фильтровальная лабораторная
от 5445₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ 20х20СМ 75Г/М2 1КГ 12001002 ГОСТ 12026-76 ООО "МИНИМЕД" Россия
Бумага фильтровальная лабораторная
Не указана
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76
Бумага фильтровальная лабораторная
от 218,65₽
Бумага фильтровальная для общелабораторных работ медленной фильтрации ФМ-III 520х600ММ 250ШТ ГОСТ 12026-76 АО "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" Россия
Бумага фильтровальная лабораторная
от 10254₽