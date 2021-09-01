Станок комбинированный лазерный деревообрабатывающий корпусный Elixmate NG 1060 W для обработки дерева, пластика, оргстекла, акрила, кожи и т.д. 80-90ВТ 220В 1.5КВТ 1000х600ММ 1430х950х1000ММ режим управления: микрошаговый двигатель, поддерживаемое ПО: CorelDRAW, AutoCAD и др, поддерживаемые форматы: CDR, AI, PLT, DXF, DWG, DST, BMP, интерфейс подключения: USB, LAN, охлаждение излучателя: водяное Jinan Elixmate Technology Solution Limited Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок комбинированный лазерный деревообрабатывающий корпусный Elixmate NG 1060 W для обработки дерева, пластика, оргстекла, акрила, кожи и т.д. 80-90ВТ 220В 1.5КВТ 1000х600ММ 1430х950х1000ММ режим управления: микрошаговый двигатель, поддерживаемое ПО: CorelDRAW, AutoCAD и др, поддерживаемые форматы: CDR, AI, PLT, DXF, DWG, DST, BMP, интерфейс подключения: USB, LAN, охлаждение излучателя: водяное Jinan Elixmate Technology Solution Limited Китай- Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые