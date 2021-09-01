Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ- Комплектующие (запасные части) станков для обработки дерева, пробки, не имеющие самостоятельных группировок