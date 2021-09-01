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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) станков для обработки дерева, пробки, не имеющие самостоятельных группировок / Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ- Комплектующие (запасные части) станков для обработки дерева, пробки, не имеющие самостоятельных группировок
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    Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W2 80х1200ММ 10000Ч 90-100ВТ 3.5КГ

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    Цена
    от 33600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ОЛЛРЭДИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33600
      Спецификация
      Производство прочих станков
      Характеристики
      Номинальная мощность: 90 Вт Максимальная мощность: 100 Вт Длина лазерной трубки: 1200 мм Диаметр лазерной трубки: 80 мм Ресурс: 10000 ч Вес: 3,5 кг Вес в упаковке: 5 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      33600c НДС

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