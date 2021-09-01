Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W4 80х1400ММ 10000Ч 100-130ВТ 4КГ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лазерная трубка для лазерной резки и гравировки неметаллических материалов Reci W4 80х1400ММ 10000Ч 100-130ВТ 4КГ- Комплектующие (запасные части) станков для обработки дерева, пробки, не имеющие самостоятельных группировок
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Номинальная мощность: 100 Вт
Максимальная мощность: 130 Вт
Длина лазерной трубки: 1400 мм
Диаметр лазерной трубки: 80 мм
Ресурс: 10000 ч
Вес: 4 кг
Вес в упаковке: 7 кг
Габаритные размеры в упаковке: 1560х380х380 мм
Минимальная партия
1
Регионы поставки
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49350₽c НДС
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