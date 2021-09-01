Шкаф лабораторный вытяжной модульный 1500 ШВМоп 1600х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 для анализа парафинов в нефти с водой ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной модульный 1500 ШВМоп 1600х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 для анализа парафинов в нефти с водой ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия- Шкафы металлические прочие