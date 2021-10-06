Драм-юнит Hi-Black HB-CF232A/051 для HP LJ Pro M203/M206/M230/Canon LBP162dw/MF264dw/267dw/269dw 23000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-юнит Hi-Black HB-CF232A/051 для HP LJ Pro M203/M206/M230/Canon LBP162dw/MF264dw/267dw/269dw 23000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства