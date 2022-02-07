Характеристики

Материял - алюминий, порошковое покрытие, хромированные крепежи. Колесики с тормозом. Цвет Синий. Шкаф состоит из трех решетчатых стенок (состоящих из верхней, центральных и нижней горизонтальных направляющих, заполненных с шагом 4 см вертикальными прутками), и двух решетчатых дверей, заполненных с шагом 4 см вертикальными прутками), четырех решетчатых полок, закрепленных с помощью шаровых соединителей на четырех вертикальных стойках с колесными опорами К50. Сверху вертикальныве стойки закрыты заглушками. (стойка вертикальная с колесными опорами в сборе-4шт.; боковая стенка с дверцей-2шт;полка горизонтальная-4шт;задняя стенка-1шт;трубы верхней обвязки-4шт;трубы диагональной устойчивости-2шт;комплект крепежных изделей. Размер 190 х 145 х 70 см. Вес 44 кг арт. STF0001 Производитель Storage Fitness, Россия